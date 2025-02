Terremoto Campi Flegrei: domani scuole chiuse a Pozzuoli

MeteoWeb

Domani, lunedì 17 febbraio, le scuole resteranno chiuse a Pozzuoli per permettere le verifiche sulle strutture scolastiche dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che si è verificata nell’area dei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha confermato a LaPresse che a breve sarà firmata un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani su tutto il territorio comunale.

