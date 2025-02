Canale di Panama, una tassa per le navi militari statunitensi: Marco Rubio sbotta

MeteoWeb

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito “assurdo” che le navi militari statunitensi debbano pagare per transitare nel Canale di Panama, dopo che il presidente di Panama ha negato un accordo sul libero passaggio. “Trovo assurdo che si debba pagare una tassa per transitare in una zona che siamo obbligati a proteggere in tempo di conflitto. Queste sono le nostre aspettative”, ha detto Rubio ai giornalisti nella Repubblica Dominicana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.