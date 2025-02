Tre cani uccisi e scaricati nella spazzatura: gli animalisti sul piede di guerra

MeteoWeb

“Un esposto per chiedere indagini approfondite e per trovare e punire i responsabili della morte dei cani di grossa stazza rinvenuti nei giorni scorsi a Guidonia in provincia di Roma. L’allarme era stato lanciato dai cittadini sulle pagine social della città che denunciavano il ritrovamento di alcuni sacchi neri contenenti dei cani di grossa stazza presumibilmente pitbull in una piazzola di raccolta per i rifiuti nella zona del complesso delle case popolari in via Archita da Taranto. Sempre secondo i residenti i corpi dei cani che potrebbero essere stati uccisi a colpi di arma da fuoco sarebbero stati scaricati da un furgone bianco fuggito poi a grande velocità. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri e la polizia locale oltre ovviamente ai veterinari dell’Asl Roma 5″. Sulla vicenda intervengono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che annunciano la presentazione entro la fine della settimana di un esposto: “si tratta di una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire-scrivono glli animalisti di AIDAA- per questo chiediamo con un esposto di andare fino in fondo, stiamo anche studiando la possibilità di istituire una taglia sui colpevoli”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.