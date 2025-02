Cina, nel 2024 costruzione di centrali a carbone al massimo di 10 anni

MeteoWeb

La Cina ha avviato la costruzione di 94,5 GW di energia a carbone nel 2024, il volume più alto di nuove costruzioni dal 2015, ostacolando la transizione del Paese dai combustibili fossili. È quanto hanno affermato i ricercatori in un rapporto pubblicato oggi. Il più grande consumatore di carbone al mondo ed emettitore di gas serra aveva promesso di “controllare rigorosamente” l’energia a carbone nel periodo 2021-2025, ma le preoccupazioni per la carenza di energia hanno portato a un picco di nuovi progetti dal 2023.

“Se il carbone mantiene una quota elevata nel sistema energetico cinese per troppo tempo, sarà molto più difficile ottenere un rapido calo delle emissioni”, ha affermato Qi Qin, ricercatore del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). “Questo, a sua volta, potrebbe porre delle sfide per gli sforzi climatici globali, soprattutto in un momento in cui ci si aspetta che i Paesi aumentino le loro ambizioni per gli obiettivi del 2035″, ha spiegato Qi, autore principale del rapporto.

Secondo il rapporto, pubblicato da CREA e dal think tank Global Energy Monitor (GEM), l’impennata è avvenuta nonostante un aumento record della capacità rinnovabile lo scorso anno e potrebbe rendere più difficile collegare l’energia pulita alla rete.

La Cina nell’ultimo decennio ha ritirato oltre 100 GW di energia a carbone obsoleta, e nuovi progetti possono essere realizzati solo per fornire un backup per le basi di energia rinnovabile.

