La Cina lancia satelliti con nuovo vettore Long March-8A

La Cina ha lanciato nell’orbita bassa attorno alla Terra un nuovo gruppo di satelliti dal centro di lancio spaziale Wenchang, nella provincia meridionale di Heinan. Lo riferiscono i media di stato di Pechino. I satelliti sono stati portati in orbita con un vettore Long March-8A modificato. Si tratta del primo lancio effettuato con questo vettore. Secondo i media cinesi, i satelliti sono stati messi in orbita con successo. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ha dichiarato il successo del lancio poco più di un’ora dopo il decollo, rivelando che il carico consisteva in satelliti per internet a bassa orbita terrestre.

Si ritiene che i veicoli spaziali facciano parte della mega-costellazione a banda larga nazionale Guowang (SatNet). La CASC non ha rivelato quanti satelliti siano stati inviati in orbita. Il primo lancio del gruppo Guowang, avvenuto a bordo del più potente Long March 5B, ha trasportato 10 satelliti.

Il razzo Long March 8A

Il Long March 8A è una variante potenziata del Long March 8 standard, che ha fatto il suo debutto nel dicembre 2020. Presenta lo stesso primo stadio e i booster laterali dell’originale, ma include un nuovo secondo stadio a idrogeno-ossigeno di 3,35 metri di diametro, che consente l’uso di un involucro per il carico utile di 5,2 metri di diametro. Il razzo ha una lunghezza di 50,5 metri, una massa al decollo di 371.000 kg e produce una spinta di circa 480 tonnellate. Il razzo può trasportare circa sette tonnellate.

Settimo lancio cinese del 2025

Il lancio odierno è il settimo della Cina nel 2025 ed il primo dal Capodanno lunare. I lanci precedenti hanno visto il quarto lotto di satelliti Qianfan partire a bordo di un Long March 6A da Taiyuan e un lancio con un Long March 3B da Xichang, che ha inviato il satellite di prova TJS-14 verso la fascia geostazionaria.

