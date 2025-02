La Cina testa CR450, il Treno ad Alta Velocità da record | FOTO

MeteoWeb

La Cina continua a consolidare la sua leadership nel settore ferroviario ad alta velocità con il nuovo prototipo di treno CR450. Durante i test, il convoglio ha raggiunto la straordinaria velocità di 450 km/h, ponendosi come il più veloce al mondo se entrerà in servizio commerciale.

Un passo avanti nella tecnologia ferroviaria

Il CR450 è stato ufficialmente svelato a Pechino il 28 dicembre 2024, segnando un significativo progresso nella tecnologia dei trasporti su rotaia. Secondo il Ministero dei Trasporti cinese, l’obiettivo è di garantire un’operatività stabile a 400 km/h, un incremento notevole rispetto al modello attuale, il CR400, introdotto nel 2017 con una velocità massima di 350 km/h.

Innovazioni e sviluppo tecnologico

Il nuovo treno, sviluppato dalle aziende CRRC Changchun Railway Vehicles e CRRC Sifang Co., Ltd., si distingue non solo per la velocità, ma anche per l’efficienza energetica, la riduzione del rumore e l’efficacia del sistema frenante. Gli sviluppatori hanno sottolineato che il CR450 ha superato oltre 3.000 simulazioni e 2.000 test per soddisfare gli elevati standard operativi richiesti.

Test e futuro

Prima della sua implementazione su scala commerciale, il CR450 dovrà affrontare ulteriori test e miglioramenti. Il China State Railway Group ha evidenziato la necessità di garantire la totale sicurezza e affidabilità del convoglio prima della sua introduzione nelle linee ferroviarie esistenti.

La rete ferroviaria cinese

Negli ultimi decenni, la Cina ha investito ingenti risorse nello sviluppo della sua rete ferroviaria, che oggi si estende per oltre 160mila km, di cui più di 45mila km dedicati all’alta velocità. Questo impegno ha reso le ferrovie un’alternativa sempre più competitiva rispetto al trasporto aereo, migliorando i collegamenti tra le grandi metropoli e le città minori.

La rete ferroviaria cinese ad alta velocità, la più estesa al mondo, rappresenta un punto di riferimento globale, competendo con sistemi come lo Shinkansen giapponese e il TGV francese.

