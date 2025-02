Una città nelle macerie dopo scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.5: altri 5 anni per essere ricostruita

MeteoWeb

Due anni dopo le scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.5 che hanno colpito il sud della Turchia e il nord della Siria, la città di Antakya potrebbe aver bisogno di altri cinque anni per essere ricostruita. Il Turkey Design Council stima il costo in 1 miliardo di dollari, ma il governo avrebbe bisogno di decine di miliardi per la ricostruzione completa della città. Il nuovo masterplan, progettato da un team di architetti turchi e stranieri nel 2024 del Turkey Design Council, si concentra sul moderno centro della città sulla riva occidentale del fiume Oronte, mentre la città vecchia si trova a est.

Un’area di 500.000 metri quadrati che includerà 5.000 unità abitative e 2.000 negozi. Al momento solo il 20% del piano è stato attuato. Tuttavia la questione più preoccupante si trova al di là del fiume Oronte, dove un tempo sorgeva l’antica Antiochia. Questa zona, che ospita i monumenti più preziosi di Antakya, ha visto pochi progressi, secondo il Middle East Eye. Si prevede che la ricostruzione di questa parte della città costerà diversi miliardi di dollari, senza una chiara tempistica per il completamento. “Per una piena rivitalizzazione, abbiamo bisogno di almeno 10 anni”, spiega Furkan Demirci, presidente del Turkey Design Council.

