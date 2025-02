Clima, gennaio il più freddo negli USA dal 1988: migliaia di record di temperatura e neve

MeteoWeb

I residenti degli Stati Uniti orientali e meridionali hanno tremato il mese scorso, mentre fronti artici multipli hanno portato temperature record e rare nevicate sulla Costa del Golfo. I dati sono arrivati ​​e la NOAA afferma che gli USA hanno vissuto la temperatura media di gennaio più fredda dal 1988, mentre Copernicus riferisce che la Terra ha avuto il gennaio più caldo mai registrato.

Il gennaio più freddo degli ultimi 37 anni

Secondo la NOAA, la temperatura media a gennaio negli USA è stata di -1,54°C, superando di poco gennaio 2011 (-1,27°C) e gennaio 1996 (-1,28°C) e rendendo il mese scorso il gennaio più freddo dal 1988 (-2,33°C). Si è trattato del 33° mese di gennaio più freddo negli USA, con una temperatura media di -1,04°C.

Gli stati della West Virginia e dell’Alabama hanno avuto rispettivamente il 12° e il 15° gennaio più freddo degli ultimi 130 anni. L’ultima volta che entrambi gli stati hanno sperimentato un gennaio più freddo è stato nel 2014.

Battuti oltre 5.000 record giornalieri di neve e freddo

Secondo la NOAA, 4.630 temperature minime giornaliere record (o record di temperature massime più basse) sono state pareggiate o battute durante gennaio 2025, insieme a 884 record di nevicate giornaliere. Un totale di 24 stazioni ha misurato la maggior quantità di neve mai ricevuta in 24 ore e altre 23 hanno battuto le temperature più basse di sempre per qualsiasi periodo dell’anno. La Louisiana e la Florida hanno battuto in via preliminare i loro record statali di nevicate in 24 ore durante la tempesta di neve da record della Costa del Golfo.

Un mese freddo tra molti mesi più caldi

Questo gennaio sotto la norma negli Stati Uniti contrasta le tendenze recenti, dopo 11 mesi sopra la norma. Questo è il primo mese in cui gli Stati Uniti hanno registrato temperature sotto la norma da gennaio 2024, quando le temperature medie erano state solo leggermente sotto la norma.

