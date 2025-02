Clima: la NASA taglia il supporto internazionale alla ricerca

MeteoWeb

L’amministrazione Trump e la NASA hanno tagliato il sostegno degli USA alla ricerca sul clima portata avanti dalle Nazioni Unite. È quanto emerge da un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista “Science”. Le nazioni del mondo si sono riunite questa settimana a Hangzhou, in Cina, per pianificare la prossima importante valutazione internazionale della scienza del clima, ma senza gli Stati Uniti. Verso la fine della scorsa settimana, l’amministrazione del Presidente Donald Trump ha negato a funzionari USA il permesso di recarsi alla riunione e ha interrotto un contratto di supporto tecnico per il rapporto, la settima valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite.

La notizia ha colto di sorpresa gli scienziati del clima. Durante la prima amministrazione Trump non c’era stata alcuna interferenza con l’IPCC, afferma Angel Hsu, climatologa presso l’Università del North Carolina a Chapel Hill. “È davvero scioccante. Non avere gli Stati Uniti adeguatamente rappresentati sarà una perdita enorme non solo per il Paese, ma per la valutazione“.

Gli Stati Uniti sono da tempo leader dell’IPCC, che da decenni riunisce scienziati volontari, non retribuiti, per produrre report sul clima ogni sette anni circa. Katherine Calvin, scienziata capo della NASA, doveva co-guidare il terzo gruppo di lavoro dell’IPCC, incentrato sulla mitigazione del clima, per la sua settima valutazione, prevista verso la fine del decennio.

L’amministrazione dell’ex Presidente Joe Biden aveva impegnato circa 1,5 milioni di dollari per un’unità di supporto tecnico (TSU), un piccolo team che avrebbe aiutato a creare grafici e siti web, a gestire riunioni e a modificare il report del gruppo.

Sebbene i contributi degli Stati Uniti all’IPCC siano in genere gestiti dalla Casa Bianca dal Global Change Research Program (GCRP), la NASA è a capo della gestione dei contratti del GCRP. La dirigenza della NASA, non il GCRP, ha deciso di porre fine al contratto con la TSU, ha detto a Science una fonte a conoscenza della decisione. Calvin non si è recata ad Hangzhou questa settimana, ha detto un portavoce della NASA alla CNN. Allo stesso tempo, la scorsa settimana il Dipartimento di Stato avrebbe optato per non consentire alla sua delegazione diplomatica di recarsi ad Hangzhou per l’incontro. Non è chiaro se queste due decisioni siano correlate, hanno detto alcune fonti. In entrambi i casi, hanno comportato una presenza minima degli Stati Uniti all’incontro, con un solo funzionario statunitense, Ko Barrett, vicesegretario generale della World Meteorological Organization e ricercatore di lunga data presso la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Durante l’incontro, i Paesi concorderanno le bozze delle linee guida per le tre sezioni della prossima valutazione climatica e cercheranno di raccogliere i pezzi. Rimane un co-presidente del terzo gruppo di lavoro, Joy Jacqueline Pereira, climatologa presso la Kebangsaan Malaysia University, e si dice che l’IPCC si stia affannando per trovare un Paese sviluppato che subentri nel ruolo degli Stati Uniti e fornisca l’altro co-Presidente. Al momento, il contratto GCRP che supporta gli scienziati statunitensi per recarsi alle riunioni dell’IPCC non è stato annullato, hanno detto alcune fonti a Science.

