Clima: USA assenti dalla riunione degli scienziati IPCC in Cina

MeteoWeb

Gli Stati Uniti non partecipano al vertice dell’IPCC, il più importante panel internazionale di scienziati climatici, che si riunisce da oggi ad Hangzhou, in Cina, per definire il calendario degli studi e dei lavori scientifici che dovrebbero guidare la lotta al riscaldamento globale nei prossimi anni. La mossa – già emersa da indiscrezioni di stampa nei giorni scorsi e confermata da alcuni partecipanti alla riunione – è in linea con la decisione di Donald Trump di ritirare gli USA dall’Accordo di Parigi.

Quest’assenza si registra in un momento in cui il Paese avrebbe potuto sostenere gli Stati europei e alcuni di quelli più vulnerabili al cambiamento climatico nel braccio di ferro con alcuni dei più grandi inquinatori mondiali, su tutti Cina e India. I primi infatti premono per produrre rapidamente il settimo report scientifico del Panel, in modo che questo possa fornire una base per la “valutazione globale” del cambiamento climatico delle Nazioni Unite nel 2028. Cina, Arabia Saudita, Russia e India considerano il calendario proposto troppo frettoloso e vorrebbero scadenze meno stringenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.