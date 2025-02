Clima: attivisti di Ultima Generazione chiedono un incontro ai parlamentari

MeteoWeb

Il giorno dopo il lancio di frutta marcia sulla scalinata della Camera, due attivisti del gruppo ambientalista “Ultima Generazione” consegneranno oggi ad una delegazione di politici e parlamentari una lettera, indirizzata a tutti i deputati e senatori, in cui vengono esposte le ragioni e gli obiettivi della nuova campagna “Il giusto prezzo” e viene chiesto un incontro ai membri delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. Secondo Ultima Generazione, “l’Italia sta affrontando una crisi agricola senza precedenti. Il prezzo dell’olio, della frutta e di altri generi alimentari di base è raddoppiato negli ultimi dieci anni. Dietro questi aumenti ci sono fenomeni climatici estremi come siccità, alluvioni e grandinate, che stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana”.

“Ma la crisi non colpisce solo i consumatori: anche gli agricoltori si trovano in difficoltà, schiacciati tra la crisi climatica e le logiche della grande distribuzione organizzata, che li costringe a vendere i loro prodotti a prezzi irrisori. Oggi su 100 euro di spesa solo 7 ritornano al produttore: serve un’alleanza di produttori e consumatori, entrambi vittime dell’inflazione climatica”, sostiene Ultima Generazione.

Tre richieste

Tre le richieste dell’associazione. Prima di tutto, proteggere i raccolti e dunque promuovere una transizione verso un nuovo sistema agricolo “che sia resiliente e sostenibile economicamente ed ecologicamente”. Poi “intervenire immediatamente per garantire un giusto prezzo al cibo, equo per chi compra e per chi produce”. L’ultima richiesta è quella di far finanziare la transizione verso un sistema agricolo più sostenibile con gli extraprofitti dei reali responsabili della crisi attuale, “la finanza, la Gdo, i top manager delle multinazionali del cibo e l’industria del fossile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.