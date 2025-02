Collisione in volo in Arizona: nuovi timori sulla sicurezza aerea

MeteoWeb

Un tragico incidente aereo ha scosso il Sud dell’Arizona, dove 2 piccoli velivoli si sono scontrati in volo nei pressi dell’aeroporto regionale di Marana, alla periferia di Tucson. L’incidente, avvenuto mercoledì mattina ora locale, ha causato la morte di 2 persone e ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza del traffico aereo negli aeroporti privi di torre di controllo.

Secondo il National Transportation Safety Board (NTSB), a bordo di ciascun aeromobile viaggiavano 2 persone. Un Cessna 172, operato dalla scuola di volo commerciale AeroGuard, è riuscito ad atterrare senza danni, mentre un Lancair 360 MK II si è schiantato al suolo vicino a una pista, prendendo fuoco. La polizia di Marana ha confermato che le 2 vittime si trovavano su quest’ultimo velivolo. I soccorritori, purtroppo, non hanno avuto la possibilità di prestare loro assistenza medica.

Indagini in corso e sicurezza del traffico aereo

L’NTSB ha dichiarato che gli investigatori stanno raccogliendo prove e informazioni per determinare le cause dell’incidente. AeroGuard, attraverso il portavoce Matt Panichas, ha espresso cordoglio per le vittime e ha assicurato la piena collaborazione con le autorità investigative.

L’aeroporto regionale di Marana non dispone di una torre di controllo, una caratteristica comune per molti aeroporti statunitensi. In questi casi, i piloti devono comunicare le loro intenzioni su una frequenza radio dedicata e affidarsi alla visibilità diretta per evitare collisioni. Tuttavia, il traffico aereo in crescita ha spinto le autorità a pianificare la costruzione di una torre di controllo, un progetto multimilionario che ha subito ritardi a causa della pandemia da COVID-19.

Jeff Guzzetti, consulente per la sicurezza aerea ed ex investigatore della Federal Aviation Administration (FAA) e dell’NTSB, ha sottolineato che l’assenza di una torre non implica necessariamente un rischio maggiore.

Un mese nero per l’aviazione nordamericana

Questo incidente si aggiunge a una serie di disastri aerei che hanno recentemente colpito il Nord America. Più di una settimana fa, a Scottsdale, un pilota di un jet privato di proprietà del cantante dei Mötley Crüe, Vince Neil, ha perso la vita dopo che il suo aereo è uscito di pista e ha colpito un altro velivolo. Altri eventi tragici includono il ribaltamento di un jet della Delta Airlines durante l’atterraggio a Toronto e lo schianto di un aereo da trasporto medico a Philadelphia, che ha causato 7 vittime e ferito 19 persone.

Il più grave degli incidenti recenti si è verificato a fine gennaio a Washington D.C., quando una collisione a mezz’aria tra un aereo di linea American Airlines e un elicottero dell’esercito ha causato 67 vittime, segnando il peggior disastro aereo negli Stati Uniti dal 2001.

Interrogativi sulla sicurezza aerea

L’incidente di Marana solleva interrogativi sulla sicurezza degli aeroporti senza torre di controllo e sottolinea la necessità di miglioramenti nelle infrastrutture aeroportuali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.