I contenuti del ddl delega sul nucleare sostenibile, dalla produzione alla ricerca: i dettagli da Meloni e Pichetto

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, il governo dovrà adottare decreti legislativi sulla disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale. E’ quanto prevede il disegno di legge recante ‘Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile’. Oggetto della delega: la definizione di un Programma nazionale sul nucleare per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050; adeguamento della normativa nazionale; strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari per la decarbonizzazione; disciplina della ricerca, sviluppo e utilizzo dell’energia da fissione e da fusione.

E ancora: disciplina della sperimentazione, localizzazione e costruzione d’esercizio dei nuovi moduli per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile; fabbricazione e riprocessamento del combustibile nucleare in una visione di economia circolare; smantellamento delle vecchie centrali; stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo di rifiuti e combustibile esaurito. Infine sono previsti: l’istituzione di un’Autorità amministrativa indipendente per sicurezza, vigilanza e controllo; la formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali; oltre che benefici per i territori interessati.

Nuovi dettagli da Pichetto

La stima rispetto all’operatività dei primi impianti di nuova generazione arriva “dalla Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile e dagli elementi che provengono dai vari centri di ricerca. Il Pniec ha previsto il prossimo decennio; gli analisti dicono il prodotto, i reattori di nuova generazione, verso il 2030”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in conferenza stampa dopo il Cdm di oggi.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

“Oggi il governo ha approvato il provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Il riferimenti è all’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”. Sono le dichiarazioni di Giorgia Meloni, illustrando in un videomessaggio i provvedimenti approvati oggi.

“Siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia: scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”, ha concluso.

Le parole di Cattaneo

“Oggi l’Italia apre una nuova pagina del suo futuro energetico, guardando al nucleare sostenibile come a una soluzione moderna e innovativa per garantire una transizione ecologica efficace e duratura. Non si tratta di riproporre il modello del passato, ma di abbracciare tecnologie avanzate che assicurano sicurezza, efficienza e rispetto per l’ambiente”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

“Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri – prosegue Cattaneo – rappresenta un importante passo avanti verso l’indipendenza energetica del Paese, riducendo la dipendenza da fonti esterne e promuovendo uno sviluppo economico e sociale equilibrato. Con determinazione e responsabilità, l’Italia può diventare un punto di riferimento europeo nella ricerca di soluzioni energetiche sostenibili lasciandosi alle spalle pregiudizi obsoleti”.

