Covid, indagine su Fauci: procuratore generale guida coalizione, “faremo giustizia”

Il procuratore generale della Carolina del Sud, Alan Wilson, ha annunciato che guiderà altri 16 procuratori generali nell’indagine sulla risposta del dott. Anthony Fauci al Covid-19. L’obiettivo è che vengano accertate le responsabilità per presunte cattive gestioni, dichiarazioni fuorvianti e soppressione del dibattito scientifico. Il gruppo ha scritto una lettera al Congresso chiedendo qualsiasi risultato rilevante che potrebbe portare a indagini statali e potenziali azioni penali. Ribadiscono il loro impegno a sostenere la fiducia del pubblico, garantire la trasparenza e prevenire simili fallimenti in future crisi di salute pubblica.

“La grazia generale concessa dal presidente Biden al dottor Fauci è un vergognoso tentativo di impedire l’assunzione di responsabilità“, ha affermato il procuratore generale Wilson in un comunicato. “Se una qualsiasi di queste conclusioni indica violazioni delle leggi statali, siamo pienamente preparati a prendere le misure appropriate per garantire che venga fatta giustizia“.

La lettera segue la pubblicazione del rapporto finale della sottocommissione speciale della Camera sulla pandemia di coronavirus, che descrive in dettaglio le diffuse inadempienze e le potenziali cattive condotte di alti funzionari governativi, tra cui il dott. Fauci.

