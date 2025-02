Covid, Dl Milleproroghe: stop alle sanzioni a non vaccinati e attività colpite

MeteoWeb

‘‘La stagione del Covid è stata gestita, a suon di decreti d’urgenza, con imposizioni e divieti assurdi che hanno creato un gigante di norme burocratiche a discapito di cittadini e imprese. In nome della libertà, Fratelli d’Italia, fin dall’inizio di questa legislatura, si è impegnata a chiudere quel drammatico periodo storico eliminando gli ultimi inutili strascichi di una gestione disastrosa. Oggi, grazie alla soppressione delle sanzioni ai non vaccinati inserita nel testo base e per effetto dell’emendamento a prima firma del senatore Marco Lisei al dl Milleproroghe che interrompe definitivamente i procedimenti amministrativi per sanzioni Covid alle imprese, facciamo un ulteriore passo in questo senso”. Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della Commissione bicamerale d’inchiesta sul Covid.

‘‘Le attività che avevano ricevuto sanzioni pecuniarie rischiavano ancora oggi, a cinque anni dall’inizio della pandemia, una chiusura dai 5 ai 30 giorni. Con il nostro emendamento si impedirà una sanzione comminata a distanza di tanti anni e che avrebbe avuto un impatto negativo per l’economia dei singoli esercenti e delle comunità”, conclude una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.