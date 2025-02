Crolla un lastrone di neve: sciatore travolto da una valanga

MeteoWeb

Intorno alle 14 di oggi uno sciatore di nazionalità austriaca (Villaco) sulla trentina, è stato travolto da una valanga causata dal distacco di un instabile smosso durante il suo passaggio sopra Sella Nevea, a Chiusaforte, in Friuli-Venezia Giulia. L’uomo stava scendendo intorno a quota 1750, nei pendii sotto il Rifugio Gilberti, in una zona con canali a tratti ripidi, preceduto da un altro sciatore che era con lui e che era sceso senza conseguenze, attendendolo più in basso, quando è stato trascinato dalla neve. Lo sciatore è riuscito subito ad attivare l’airbag che lo ha fatto galleggiare durante il trascinamento, per circa duecento metri, con un tratto ripido anche in una zona rocciosa, alla base della quale si è fermato. Poco distante c’era una esercitazione del Soccorso Alpino e Speleologico, e infatti i soccorritori hanno assistito in diretta alla scena e sono riusciti a portarsi in un paio di minuti sul travolto, che era completamente sommerso dalla neve salvo la testa, che era rimasta fuori lasciandolo respirare. L’uomo è stato estratto dai soccorritori ed era incolume.

Accompagnato sulla pista, poco distante, ha scelto di non ricevere alcuna ospedalizzazione. La stazione di Cave del Predil è stata comunque attivata dalla Sores assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, ma l’uomo ha scelto di scendere a valle in autonomia.

