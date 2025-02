DOGE esaminerà i pagamenti della NASA: dubbi su conflitti di interesse

MeteoWeb

Il nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), guidato da Elon Musk, esaminerà i pagamenti della NASA per individuare eventuali sprechi. L’amministratore ad interim dell’agenzia, Janet Petro, ha dichiarato che il controllo avverrà in linea con le direttive esecutive dell’amministrazione Trump. Tuttavia, l’iniziativa solleva preoccupazioni per possibili conflitti di interesse, dato il ruolo di Musk come “special government employee” e i contratti di SpaceX con la NASA.

Alcuni membri del Congresso hanno espresso timori riguardo all’accesso di DOGE ai sistemi di pagamento e ai dati riservati. Petro ha rassicurato che esistono rigide politiche per evitare conflitti di interesse. Intanto, il programma Artemis affronta incertezze, con Boeing che ha annunciato licenziamenti nel progetto SLS.

