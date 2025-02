Spazio, Boeing annuncia tagli: il futuro del programma Artemis a rischio

MeteoWeb

La NASA si trova a fronteggiare un periodo di turbolenze interne e sfide esterne che potrebbero alterare significativamente il suo programma spaziale. La recente notizia del possibile taglio di 400 posti di lavoro presso Boeing, uno dei principali contraenti per la costruzione del razzo Space Launch System (SLS), ha acceso i riflettori sulla crescente incertezza che circonda il programma Artemis, finalizzato a riportare l’uomo sulla Luna. I vertici della Boeing hanno comunicato ai dipendenti che tale riduzione di personale è legata a revisioni del programma e ai costi crescenti, un fattore che da tempo ha sollevato critiche, anche da parte di Elon Musk e della sua SpaceX.

Musk, che sta sviluppando un razzo concorrente, Starship, ha ripetutamente messo in discussione il futuro di SLS, citando i costi esorbitanti del progetto. Nonostante le difficoltà, la NASA ha recentemente confermato il lancio di Artemis II, previsto per aprile 2026, con l’invio del primo equipaggio a bordo della capsula Orion. Tuttavia, l’annuncio di Boeing segnala una situazione tutt’altro che stabile per l’agenzia spaziale americana.

Anche le dichiarazioni di Musk, come il suo tweet sul “riportare a casa” gli astronauti dalla Stazione Spaziale, indicano una crescente rivalità tra NASA e SpaceX.

Con lo sviluppo di progetti ambiziosi come il Lunar Gateway e Mars Sample Return, e la crescente incertezza sul futuro della Stazione Spaziale, l’industria spaziale potrebbe entrare in una nuova fase di riorganizzazione.

