Elon Musk attacca un astronauta danese: il commento scatena il caos

Elon Musk senza freni in un attacco nei confronti di Andreas Mogensen, astronauta dell’Agenzia spaziale europea che nel 2023 ha pilotato una missione per SpaceX. “Sei completamente ritardato”, ha scritto il miliardario su X a Mogensen che poco prima aveva definito una “bugia” la dichiarazione di Musk che i due astronauti rimasti sulla Stazione spaziale internazionale “sono lì per ragioni politiche”. “Sei completamente ritardato”, ha attaccato l’uomo più ricco del mondo. “SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L’ho detto all’amministrazione Biden e loro hanno rifiutato per ragioni politiche”.

