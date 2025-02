Energia, “i prezzi paralizzano l’Italia”: la possibile soluzione secondo Confindustria

MeteoWeb

“La media annuale dell’Italia per l’energia a megawattora è 106 euro, la media della Germania è a 76 euro al megawattora, la Spagna a 63 e la Francia a 58. Quando noi siamo a 106 e la Francia è a 56 e la Spagna a 63, è ovvio che è più facile produrre in quei Paesi. Ed è anche più facile attrarre”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo all’evento ‘Innovare per tornare a crescere’, in corso a Bergamo. “E’ per questo –avverte Orsini- che per noi il tema dell’energia è fondamentale. Ed è anche per questo che stiamo dicendo che il disaccoppiamento va fatto subito, iniziando dalla rigenerazione degli impianti che sono in essere, perché quella è un pezzo di via per poter essere più competitivi”.

