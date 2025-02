Gas, la situazione sullo stoccaggio in Italia: il confronto con la media europea

MeteoWeb

“Abbiamo uno stoccaggio superiore alla media europea, superiore rispetto a quasi tutti i paesi. Questo determina che non abbiamo preoccupazione di stoccaggio”. Ad assicurarlo è il ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento sul nucleare presso la sede di Confindustria. “Naturalmente dobbiamo lavorare sul riempimento per il prossimo inverno e al livello europeo c’è un’ipotesi di riempimento come strumento di pressione sui prezzi perché se abbassassimo l’obiettivo degli stoccaggi ad un livello più basso, può essere 90% come ipotizzato, si avrebbe automaticamente una minor pressione sulla domanda e potrebbe determinarsi una riduzione del prezzo”, ha spiegato il ministro facendo presente che “c’è un ragionamento a livello europeo che viaggia nei corridoi. Abbiamo un Consiglio energia a metà marzo e questo sarà uno dei temi”.

