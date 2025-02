Energia e tecnologia: l’Italia a colloquio con il ministro Al-Fassam

MeteoWeb

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini il ministro delle Finanze, degli Affari Economici e degli Investimenti del Kuwait, Noora Sulaiman Al-Fassam. Al centro del colloquio, la collaborazione tra imprese italiane e kuwaitiane nei settori strategici, con particolare attenzione al digitale, alle nuove tecnologie, alle energie rinnovabili, alla difesa, nonché ai comparti farmaceutico e agroalimentare. Urso ha sottolineato al ministro kuwaitiano come l’Italia rappresenti una destinazione ideale per gli investimenti, confermando, inoltre, l’interesse delle imprese italiane a contribuire all’ambizioso piano di sviluppo ‘Kuwait Vision 2035’, volto a diversificare le risorse e a trasformare il Paese in un hub commerciale e finanziario globale.

Al termine dell’incontro, a conferma della solidità dei rapporti industriali bilaterali, i due ministri hanno concordato l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l’attrazione degli investimenti in Italia, anche in vista della prossima missione istituzionale del ministro Urso in Kuwait.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.