Energia, Trump apre ad aiuti all’Ucraina: cosa ha chiesto in cambio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli USA potrebbero concludere un accordo da 500 miliardi di dollari con l’Ucraina per garantire aiuto finanziario e militare a Kiev in cambio di petrolio e gas. “Stiamo ottenendo sicurezza sui nostri soldi. Abbiamo terre rare, petrolio, gas e un sacco di altre cose. Stiamo chiedendo sicurezza sul nostro denaro. L’Ucraina ha accettato”, ha detto Trump ai media ucraini, secondo quanto riporta Reuters. Il segretario degli USA, Scott Bessent, ha presentato una bozza di accordo di partenariato al presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, che conterrebbe anche un riferimento alle terre rare. “Faremo del nostro meglio per garantire che i nostri team raggiungano un accordo molto rapidamente e firmino questo documento”, ha dichiarato Zelenskyj dopo l’incontro con Bessent.

