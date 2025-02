Energia, l’Ue presenta un piano d’azione contro il caro bollette: “risparmieremo 260 miliardi all’anno”

MeteoWeb

La crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina e dalla determinazione con cui l’Europa ha deciso di liberarsi dalla dipendenza del gas russo continua ad accompagnare il percorso di transizione verde intrapreso dall’Ue. Ora il Commissario Ue per l’Energia, Dan Jørgensen, ha presentato un piano d’azione per l’energia a prezzi accessibili, con il quale Bruxelles punta far risparmiare a famiglie e imprese europee fino a 260 miliardi di euro all’anno. Costola del Clean Industrial Deal, si tratta di una serie di misure a breve termine per ridurre un caro bollette ormai strutturale, completare l’Unione dell’energia, attrarre più investimenti in fonti rinnovabili ed essere meglio preparati a potenziali nuove crisi energetiche.

“Già nel 2025, possiamo risparmiare 45 miliardi di euro”, ma il risparmio annuo dovrebbe crescere fino 260 miliardi nel 2040. “Se facciamo le somme, da oggi al 2040 possiamo risparmiare duemila miliardi e mezzo di euro, vale a dire l’1,2% del nostro PIL”, ha affermato il Commissario Ue. Dal 2022, la quota di gas proveniente dalla Russia nel mix energetico dell’Ue è scesa dal 45 al 14%. Importazioni equivalenti al valore di “2400 aerei caccia F-35”, ha dichiarato Jørgensen, evidenziando come in questo modo “aiutiamo indirettamente Putin a finanziare la sua guerra”. Ma il gas “farà ancora parte del nostro mix energetico per qualche tempo”, ha ammesso il Commissario. E il GNL che l’Europa compra ora da Stati Uniti e Norvegia costa almeno il doppio di quello russo.

Il piano dell’Ue

Per garantire concorrenza leale, la Commissione intensificherà il suo controllo dei mercati del gas dell’Ue con l’aiuto dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e delle autorità nazionali di regolamentazione. Nel piano d’azione, l’Ue si impegna a “individuare ulteriori importazioni a costi competitivi da fornitori affidabili” e suggerisce di ricorrere ad acquisti congiunti di gas per “sfruttare il potere d’acquisto dell’Unione”.

Su un binario parallelo corre la decarbonizzazione, perché le fonti di energia pulita “hanno già dimostrato di essere più economiche” dei combustibili fossili. Per accelerare la transizione, Bruxelles punta sulla “semplificazione”. Jørgensen ha fissato gli obiettivi per “ridurre in maniera notevolissima” gli iter per la realizzazione di progetti sulle fonti rinnovabili: “autorizzare entro sei mesi i progetti non particolarmente complessi, due anni al massimo per i più complessi”. Accelerando gli investimenti in energia pulita e infrastrutture e portando trasparenza ed equità nei mercati del gas, “l’energia può diventare più accessibile”, promette la Commissione Ue.

Per combattere alla radice il caro bollette, Bruxelles fornirà inoltre nuove raccomandazioni agli Stati membri “per ridurre le tasse nazionali sull’elettricità e consentire ai consumatori di cambiare più facilmente fornitore verso offerte energetiche più economiche”. Verrà data precedenza all’adozione di contratti di fornitura a lungo termine e “sostegno a una più ampia diffusione” di soluzioni di efficienza energetica, con interventi garantiti in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti. Tra i suggerimenti più interessanti del piano, l’idea di presentare “programmi per premiare i consumatori che riducono i consumi nelle ore di punta e tengono sotto controllo le bollette dell’energia”.

