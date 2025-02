Eruzione Etna, l’ultimo aggiornamento sulle attività dei voli

MeteoWeb

La direzione del vento che trascina la colonna di cenere vulcanica emessa dell’attuale fase eruttiva dell’Etna impatta sulle decisioni sugli spazi aerei adottati dall’Unità di crisi della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. E’ stato infatti riaperto il settore C1, ma chiusi quelli corrispondenti alla nuvola aerea a Sud Est del vulcano (settori B2) fino alle 6.30 di domani. Disposto anche il parziale ripristino delle condizioni ordinarie delle attività di volo in arrivo, che permane fino alle 8.30. Nessuna restrizione per le attività di volo in partenza. La Sac invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

