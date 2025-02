Eruzione Etna, fronte di lava in avanzamento: le FOTO dal vulcano

MeteoWeb

Etna in eruzione in questi giorni. “Sull’Etna continua l’attività effusiva subterminale, alimentando una colata di lava che ha raggiunto una lunghezza di 3km circa. Il fronte della colata stava avanzando nella valle tra il cono principale del 1610 (dove c’è la Grotta degli Archi) e l’antico cratere Monte Pecoraro”, segnala sui social il vulcanologo dell’INGV Boris Behncke. Sempre sui social, Elia Finocchiaro, Guida ambientale escursionistica, ha condiviso alcuni scatti di oggi, mercoledì 12 febbraio, che mostrano il “fronte lavico a 2050 metri in avanzamento”, scrive Finocchiaro.

Oltre all’emissione di lava, dal 10 febbraio “da almeno due bocche esplosive sul fianco occidentale del Cratere di Sud-Est stanno avvenendo esplosioni stromboliane ed emissioni di cenere”, ha evidenziato ancora Behncke.

