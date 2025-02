Stromboli in eruzione: attività effusiva dal cratere Nord

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva dalle 13:08 GMT un’attività effusiva da tracimazione lavica dall’area craterica Nord” a Stromboli. “L’attività è conseguente ad un’intensificazione dello spattering alla bocca N2 ed al momento il fronte del flusso lavico si attesta nella porzione superiore della Sciara del Fuoco. Contestualmente, continua senza variazioni l’attività esplosiva ordinaria ad entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud”, si legge in un comunicato.

“Dal punto di vista sismico, l’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative e i valori si mantengono, con modeste oscillazioni, tra il valore medio ed il valore basso. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion-quakes. I dati delle reti clinometrica e GNSS ad alta frequenza non evidenziano deformazioni del suolo significative”, conclude il comunicato.

