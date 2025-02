Terremoto Sicilia, INGV: “sciame sismico sull’Etna, legato all’attività del vulcano”

MeteoWeb

Uno sciame sismico, con scosse di magnitudo compresa tra 1.7 e 3.7, è stato registrato su versante Nord-Est dell’Etna, nella zona di Piano Pernicana, dalla rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo (INGV-OE) di Catania. Gli esperti dell’INGV-OE lo mettono in relazione all’attività del vulcano che ha fatto registrare un aumento dei valori di ‘energia interna’ nei condotti magmatici sfociati con l’emissione, due giorni fa, a quota 3.000 metri, di una colata lavica che emerge da una frattura che si è aperta tra la base della Bocca Nuova e il Cratere di Sud-Est, con un flusso che si espande in direzione di Monte Frumento. Non sono stati segnati danni a cose e persone, ma una parte degli eventi sismici è stata avvertita dalla popolazione di diversi paesi etnei.

