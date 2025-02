L’Etna in azione: spettacolari immagini dell’eruzione e panoramica dallo spazio | VIDEO

MeteoWeb

L’Etna ha dato vita a una spettacolare eruzione che ha illuminato il cielo della Sicilia con fontane di lava, esplosioni e una densa colonna di cenere. L’attività ha proiettato materiale incandescente per diverse centinaia di metri. La nube di cenere si è rapidamente innalzata nell’atmosfera, trasportata dai venti. L’Etna è noto per le sue eruzioni, che possono variare in intensità e durata. Questo evento si inserisce nella normale attività vulcanica del gigante siciliano, anche se l’osservatorio vulcanologico continua a monitorare attentamente eventuali sviluppi.

Le immagini spettacolari del fenomeno hanno affascinato gli appassionati di vulcanologia e la popolazione locale, che vive con il costante richiamo della montagna di fuoco. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

L’immagine dallo spazio

Ecco anche un’immagine dallo spazio. Il 12 febbraio il sensore Copernicus Sentinel5p ha rilevato il pennacchio SO₂ che si muove verso sud. La lunga scia di anidride solforosa provocata dall’eruzione dell’Etna vista dal satellite.

Etna, le immagini spettacolari dell'eruzione

