Etna, serie di incidenti: turista scivola in cratere, è grave

Sequenza di interventi per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Etna sud in questa giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche poco favorevoli, con nebbia nella mattinata e successivamente con una abbondante nevicata. La situazione più grave per una turista che, scivolando con uno slittino all’interno del cratere Silvestri inferiore, ha perso il controllo ed è caduta rovinosamente. Subito dopo l’incidente, sono immediatamente intervenuti i tecnici presenti tutti i weekend nell’area sciistica per attività di prevenzione e soccorso. L’infortunata, una donna residente a Malta, di 47 anni, durante la caduta ha riportato un importante trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale, oltre che traumi e contusioni in tutto il corpo.

Nella medesima giornata, altri due interventi di soccorso nell’area dei crateri Silvestri superiori per una donna di 49 anni, residente a Milazzo, colta da malore, e una residente di Augusta che, dopo essere caduta scivolando con uno slittino, ha riportato la sospetta frattura della mano.

