Etna, la spettacolare colata lavica immortalata nella notte | FOTO

Uno scatto mozzafiato di Gianni Tumino mostra l’Etna in tutta la sua bellezza: la colata lavica si estende per km, mentre il cratere di Sud/Est continua a emettere cenere. L’immagine, realizzata la scorsa notte a Nord di Biancavilla (CT), testimonia l’attività vulcanica in corso. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha comunicato che l’attività esplosiva si sta attenuando. L’eruzione, iniziata l’8 febbraio, ha già prodotto un milione di metri cubi di lava, con un tasso di effusione medio tra 2 e 3,2 m³/s.

