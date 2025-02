FdI: “Commissione d’inchiesta Covid svela lo scandalo delle mascherine contraffatte”, cosa è emerso

MeteoWeb

Nei lavori della Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid “sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha garantito tutt’altro. In ogni caso, queste persone bisogna chiamarle a rispondere”. I parlamentari di FdI, di fronte al “silenzio generale” sui lavori della Commissione di inchiesta, si sono detti “costretti” a sollevare in una conferenza stampa alla Camera il caso degli “880 milioni di mascherine contraffatte, pagate 1,25 miliardi, acquistate dal Commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di mercato“, come hanno spiegato i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami, e i deputati Alice Buonguerrieri e Francesco Filini: “crediamo che di questo qualcuno debba rispondere, anche se sta facendo di tutto per scappare”.

“Ciò che sta emergendo è inquietante“, ha sottolineato Buonguerrieri, capogruppo di FdI in Commissione, all’indomani dell’audizione di Miguel Martina, già funzionario dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: “ha raccontato come in nome di una necessità politica, la Pubblica amministrazione avrebbe derogato a tutte le norme in vigore a quei tempi, azzerando i controlli nelle dogane e consentendo l’importazione di mascherine inidonee, con certificazione o non regolare o falsa, e di altre che la Guardia di Finanza ha indicato come pericolose per la salute. Mascherine pagate 3-4 volte in più rispetto ai prezzi di mercato del tempo“. Alla luce di questo, ha aggiunto, “è assodata l’impreparazione del Governo ai tempi della pandemia”.

Martina, ha aggiunto Filini, “ha confermato che le mascherine sono risultate non idonee e potenzialmente nocive per la salute. Si tratta di centinaia di migliaia di mascherine indossate da medici, poliziotti, Carabinieri, quelli che erano in prima linea, con conseguenti problemi di trasmissione del virus. Questa maxicommessa a società cinesi – ha sottolineato – è costata circa quattro volte il prezzo reale. Noi abbiamo acceso il faro audendo una serie di persone per verificare se c’è qualcuno che ha mangiato dietro un’emergenza”.

In conferenza stampa alla Camera, Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, lamenta il “totale silenzio sui lavori della Commissione che non va a caccia di nessuno né fa processi ma vuole verificare quello che è successo ed emerge un abisso. Noi andiamo avanti“, assicura. E accusa l’allora Premier Giuseppe Conte di “responsabilità politica gravissima”, mentre il Commissario Arcuri “è stato scudato dal punto di vista penale ed erariale, una cosa che non ha precedenti”. “Molte cose dimostrano che o c’è stata sciatteria da parte di gente che non era capace di fare il proprio lavoro – e bisognerà chiamarla a rispondere – oppure c’è chi stava facendo affari e anche in questo caso bisognerà chiamarlo a rispondere. Comprendiamo che questo stia dando fastidio a molti, ma dovremo verificare che cosa è successo”, continua. “Queste mascherine erano contraffatte. E questo ha comportato 880 milioni di mascherine, pagate 1 miliardo 250 milioni e acquistate dal Commissario Arcuri ma che sono state fermate alla Dogana a Gorizia, prima di essere totalmente immesse nel circuito sanitario, causando probabilmente degli effetti drammatici. Crediamo che di questo qualcuno debba rispondere, anche se sta facendo di tutto per scappare”, conclude.

Lucio Malan, Presidente dei senatori, sottolinea che nella Commissione d’inchiesta emerge che “milioni di mascherine sono state pagate e distribuite, pur non essendo idonee, perché chi doveva controllare non lo ha fatto e chi ha indagato è stato ostacolato, ma Fratelli d’Italia vuole fare piena luce su chi ha approfittato di questa drammatica emergenza per fare probabilmente affari”.

Per Fratelli d’Italia “è doveroso approfondire” anche per capire se qualcuno “ha lucrato sulla pandemia, senza alcuno scrupolo, ai danni dello Stato: si configurerebbe quantomeno un danno erariale e, se questi fatti verranno confermati, un danno alla salute”.

FdI: “ostruzioni dalle opposizioni in Commissione Covid”

FdI denuncia l’atteggiamento “ostruzionistico” delle opposizioni nei lavori della Commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid e sulle misure adottate per affrontarla. “In ufficio di presidenza c’è stato il tentativo ostruzionistico del M5S, ad esempio con la richiesta di inviare alla Procura lo stenografico dell’audizione di Miguel Martina, quando in realtà sono audizioni pubbliche”, ha sottolineato la capogruppo di FdI in Commissione Alice Buonguerrieri: è “una richiesta che pare nascondere il tentativo di esercitare pressioni su alcuni auditi scomodi. Il M5S non ha fatto la stessa richiesta sulle audizioni di Arcuri”.

“Poi questa mattina, il PD ha rinnovato la richiesta di audire il magistrato della sentenza che ha condannato Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute a risarcire JC Electronics – ha aggiunto -: pare un modo per revisionare un processo scomodo ma concluso in primo grado”.

Il deputato di FdI Francesco Filini ha sottolineato che “la Commissione purtroppo è partita con due anni di ritardo, ma sta velocemente recuperando il tempo perso: presieduta dal senatore Lisei, viene convocata almeno una volta a settimana, e segue un ritmo serrato di audizioni su tanti aspetti. Ci siamo concentrati soprattutto su una questione che non è stata raccontata bene, la maxicommessa di oltre 1,2 miliardi di euro di mascherine provenienti dalla Cina. Siamo determinati a fare luce e siamo contenti che ora anche le opposizioni abbiano preso parte nella loro totalità alla Commissione, mentre agli inizi una parte non partecipava. Credo sia un bel segnale, che anche loro vogliano fare luce sullo scandalo che c’è dietro”.

