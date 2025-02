Febbraio al via con maltempo al Centro/Nord: neve e piogge intense tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana | LIVE

MeteoWeb

Una perturbazione sta determinando maltempo al Centro/Nord, con piogge sparse e anche neve, con fiocchi sulle zone alpine a quote medio-alte. Ciò mentre un vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Africa si avvicina alla Penisola, dando vita ad un peggioramento anche all’estremo Sud e Isole: domani questa nuova perturbazione sarà all’origine di maltempo diffuso.

Nel frattempo, precipitazioni stanno interessando il Piemonte occidentale e sudorientale, anche con temporali sull’Appennino alessandrino. Neve all’interno delle valli alpine, soprattutto tra Saluzzese e Sesia. Le precipitazioni sono in intensificazione soprattutto sul Cuneese e sui rilievi di Torinese, Canavese e Biellese.

Nevicata in corso a Salza di Pinerolo

Numerosi interventi dei vigili del fuoco per frane e alberi caduti a Genova e provincia a causa del forte temporale della scorsa notte. La SP52 per il santuario di Nostra Signora della Guardia è stata chiusa al transito dalla polizia locale all’altezza del km 1.600 per una frana. Frana anche in via Carso, al Righi. In corso Podestà, davanti alla caserma dei carabinieri, è caduto un albero su una vettura.

Mentre si riportano nevicate all’Abetone, si segnalano “ancora precipitazioni attive in particolare davanti alla costa livornese in estensione fino alla province di Lucca, Pistoia e Prato“, segnala il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che fa il punto sulla situazione fiumi: “Transito del colmo di piena del Cecina a Steccaia a 7,4 metri, previsto nelle prossime ore a Cecina. Transito del colmo di piena dell’Era a Capannoli a 7 metri sotto il secondo livello di guardia. Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano a 5,2 metri. Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti in diminuzione. Fine a Castellina Marittima al primo livello. Sterza in diminuzione. Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno“.

Al momento, dalla mezzanotte, si registrano punte di 48 mm a Castagneto Carducci (LI), 47 mm a Bibbona (LI) e Riparbella (PI), 42 mm a Castagneto Carducci (LI) e Cecina (LI), 32 mm a Prato in zona Galciana.

Le precipitazioni proseguono anche nel Bolognese, dove si riporta innalzamento del livello dei fiumi: a Sesto Imolese superata la soglia di allerta arancione per il Sillaro. Soglia gialla per il Santerno ad Imola, il Sillaro a Castel San Pietro Terme, il Sillaro a Portonovo, l’Idoce a Sant’Antonio, il Reno a Bonconvento, il Reno a Casalecchio, il Savena a Loiano e il Reno a Vergato.

