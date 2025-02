Forte terremoto in Portogallo, panico a Lisbona

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito Lisbona pochi minuti fa, alle 14:24 ora italiana, le 13:24 locali. Il terremoto è stato molto forte, con un ipocentro decisamente superficiale rilevato ad appena 7km di profondità. La scossa è stata avvertita in tutto il Portogallo meridionale e anche in alcune aree della Spagna, ma è nella Capitale portoghese che ha scatenato il panico: gente in fuga dalle abitazioni e decine di migliaia di persone riversate in strada.

Al momento non ci sono notizie di danni.

Seguiranno aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.