Gas russo, riprendono le forniture attraverso un nuovo canale

Le forniture di gas russo alla Slovacchia sono riprese tramite il gasdotto TurkStream. Lo ha annunciato il premier slovacco Robert Fico con un post sulla sua pagina Facebook. “Il gas russo sta iniziando a fluire in Slovacchia tramite il gasdotto TurkStream. Ciò sta avvenendo grazie agli sforzi delle parti russa e turca. Dovremmo ringraziarle per questo”, ha scritto Fico. In precedenza, Gazprom aveva iniziato a fornire gas alla società slovacca SPP tramite il gasdotto TurkStream il 1° febbraio. In base al contratto, le forniture dureranno fino al 2034. Secondo i media, a partire da aprile il volume di gas russo fornito alla Slovacchia dovrebbe raddoppiare.

