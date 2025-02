Gelicidio in Piemonte, la pioggia congelante ricopre auto e strade | FOTO

MeteoWeb

Nella mattinata odierna, diverse località del Piemonte sono state interessate da un episodio di gelicidio, un fenomeno meteorologico insidioso causato dalla pioggia che gela a contatto con superfici fredde. Nel Biellese, a Curino (540 metri s.l.m.), alle 06:30 la temperatura di -0,3°C ha favorito la formazione di gocce ghiacciate sul parabrezza delle auto, nonostante la pioviggine fosse molto debole. Ad Andrate, il termometro segnava -2°C al momento del fenomeno, mentre a Pragelato il freddo era ancora più intenso con -6,5°C.

Cos’è il gelicidio

Il gelicidio si verifica quando una perturbazione atlantica porta aria più calda e umida in quota, mentre al suolo persiste un cuscinetto di aria fredda derivante da precedenti irruzioni polari. Questo contrasto termico fa sì che la pioggia cada liquida ma congeli immediatamente una volta a contatto con il terreno o altre superfici.

Le immagini dal Torinese nella gallery a corredo dell’articolo testimoniano gli effetti del fenomeno, con strade e veicoli ricoperti da uno strato di ghiaccio scivoloso, rendendo pericolosi gli spostamenti.

