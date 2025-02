Allerta Meteo, ondata di gelo di proporzioni epocali tra Europa, Asia e Africa: anomalie incredibili per 10 giorni, Italia sfiorata

MeteoWeb

Avanza verso sud la grande ondata di gelo che sta colpendo l’Europa: il freddo avanza verso i Balcani e lambisce l’Italia, con temperature glaciali appena oltre il confine. Questa mattina, infatti, la colonnina di mercurio è piombata fino a -13°C a Praga, -12°C a Budapest, Dnipro e Lipsia, -11°C a Vienna, Leopoli e Ternopil, -10°C a Berlino, Breslavia e Cluj, -9°C a Bratislava e Iaşi, -8°C a Kiev, -7°C a Copenaghen, Zagabria, Odessa e Timişoara, -6°C a Sofia, Sarajevo e Ljubljana, -5°C a Belgrado e Mostar.

Le immagini satellitari mostrano estese aree innevate tra Germania, Polonia, Repubblica Ceca, ma anche in Ucraina, Romania e sui Balcani, dove nelle prossime ore le temperature diminuiranno ulteriormente:

Ancora più evidente l’innevamento diffuso in queste aree dall’immagine satellitare a colori reali, che sembra mostrare proprio il livello eccezionale di congelamento del suolo e del freddo ai bassi strati dell’atmosfera, mentre le nevicate continueranno ad intensificarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

La neve questa mattina ha già raggiunto Istanbul e Bucarest, ma è solo l’inizio dell’eccezionale ondata di gelo polare che nelle prossime ore sfonderà su Grecia e Turchia, estendendosi così anche al Mediterraneo Orientale. Il clou del freddo anomalo inizierà venerdì 21 febbraio, mentre sabato 22 avremo anomalie termiche impressionanti in un’ampia area che va dalla Russia all’Albania fino a Creta, Cipro e Siria:

Nel giorno successivo, domenica 23 febbraio, il freddo si estenderà ulteriormente a Sud coinvolgendo pienamente Libano, Israele, Egitto, Giordania, Iraq e Arabia Saudita, dove avremo temperature di oltre 10°C inferiori rispetto alle medie stagionali, mentre la neve cadrà copiosa fin sulle coste del Mediterraneo orientale e nell’entroterra desertico del Medio Oriente.

Il freddo anomalo proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, non solo nell’Est dell’Europa e del Mediterraneo, ma anche in tutto il Nord Africa:

Attenzione perchè è ormai certo che il mese di Febbraio si concluderà con grandi anomalie termiche negative su un’ampia area dell’Europa centro-orientale, dopo che già la scorsa settimana era stata molto fredda nelle stesse aree del Continente colpite adesso da questa grande ondata di gelo.

Ancor più evidenti le proporzioni storiche di questa grande ondata di gelo e neve che è estesa anche a un’enorme porzione dell’Africa continentale, oltre che si estenderà la prossima settimana anche alla Penisola arabica:

Ancor più nette le anomalie termiche previste per martedì 25 febbraio: stiamo parlando non solo di anomalie fredde molto intense, di oltre 10°C sotto la norma dall’Egitto al Mali, ma anche di un’estensione del freddo davvero eccezionale che coinvolge anche il Sud del continente africano e un’enorme porzione dell’oceano Atlantico:

Nei giorni successivi la grande ondata di gelo e neve del Mediterraneo orientale si estenderà sempre più a Sud/Est, sfondando su Iran e Arabia Saudita dove avremo grandi nevicate fin in pianura, clamorose rispetto al clima locale: saranno eventi unici negli ultimi secoli, di proporzioni davvero bibliche. La neve cadrà persino sulle coste del Golfo Persico!

Allerta Meteo: gli effetti del freddo sull’Italia e il forte maltempo al Centro e al Sud

Sull’Italia gli effetti di quest’ondata di gelo sono ovviamente marginali, trovandoci nel nostro Paese proprio al bordo occidentale dell’irruzione artica. E’ però sufficiente per provocare un brusco calo delle temperature, già in atto al Nord, con il pericolosissimo fenomeno del gelicidio che sta colpendo il Piemonte in queste ore. Maltempo anche al Centro, sul Tirreno tra Toscana e Lazio, e soprattutto all’estremo Sud, dove abbiamo violento nubifragi nella Sicilia orientale.

Diluvia da ieri nel siracusano, dove sono caduti 66mm di pioggia a Melilli, 50mm a Priolo, 38mm a Linguaglossa, 36mm a Solarino, 30mm ad Avola, 25mm a Villasmundo, 17mm a Cassibile, 16mm a Noto e Carlentini, 14mm ad Augusta; forti piogge anche nel catanese con 44mm a Lavinaio, 38mm ad Aci Castello, 36mm ad Aci San Filippo, 27mm a Viagrande, 21mm ad Acireale, 19mm a Piedimonte Etneo, 14mm a Riposto, 13mm a Nunziata di Mascali, 11mm a Giarre.

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo continuerà a colpire le stesse aree del Centro e del Sud, con ulteriori nubifragi nella bassa Toscana, al confine con il Lazio, e nella Sicilia orientale:

Domani, giovedì 20 febbraio, avremo ancora piogge sparse nelle medesime aree, con temperature in ulteriore calo su tutte le Regioni Adriatiche e anche al Sud. Forti piogge sin dalle prime ore del mattino tra Toscana e Lazio e sulla Sicilia orientale:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà al Sud, soprattutto in Sicilia ma anche in Calabria, con forti temporali nel cuore del Tirreno (ma i fenomeni più estremi rimarranno confinati in mare aperto) proprio per i contrasti termici dovuti all’ingresso delle masse d’aria più fredde da est. Sarà il momento in cui l’irruzione polare sfonderà nel Mediterraneo, colpendo in pieno Turchia e Grecia e lambendo soltanto l’Italia meridionale:

Allerta Meteo, il video con la traiettoria della storica irruzione di gelo

Nel video le mappe e tutti i dettagli:

