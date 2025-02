Istanbul sotto la neve: al via 4 giorni di maltempo, primi voli cancellati e disagi

MeteoWeb

Istanbul è paralizzata dalla neve che da questa mattina sta cadendo in abbondanza sulla metropoli sul Bosforo. Oltre 150 voli della Turkish Airlines sono stati cancellati all’aeroporto di Istanbul, mentre ulteriori disagi potrebbero interessare nei prossimi giorni anche le compagnie Pegasus e AJet presso lo scalo di Sabiha Gokcen, sulla sponda anatolica.

Le autorità turche hanno dichiarato che le restrizioni sui voli rimarranno in vigore almeno fino al 21 gennaio, con un possibile aumento delle cancellazioni a seconda delle condizioni meteorologiche. Turkish Airlines, che opera circa mille voli al giorno, ha dovuto interrompere il 15% delle sue operazioni odierne.

Secondo l’agenzia per le emergenze Akom, la neve continuerà a cadere per 4 giorni consecutivi e in alcune aree della città lo spessore del manto nevoso potrebbe arrivare fino a 40 cm.

