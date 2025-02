Morte “sospetta” di Gene Hackman: cosa sappiamo finora

MeteoWeb

Gene Hackman, icona di Hollywood e vincitore di due premi Oscar, è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, New Mexico, insieme alla moglie Betsy Arakawa. Secondo quanto riferito dalla polizia, i corpi sarebbero stati scoperti mercoledì da un operaio della manutenzione, ma gli investigatori ritengono che il decesso possa risalire a diversi giorni prima. Al momento, non sono stati rilevati segni evidenti di omicidio, ma le circostanze della loro morte restano avvolte nel mistero.

Le circostanze del ritrovamento

Il corpo di Hackman, 95 anni, è stato rinvenuto nell’ingresso dell’abitazione, mentre quello della moglie, 63 anni, si trovava accanto a una stufa elettrica in bagno. Sul bancone vicino a Betsy Arakawa, sono state trovate pillole sparse e un flacone di medicinali aperto. Inoltre, nel ripostiglio del bagno è stato rinvenuto il corpo senza vita di un pastore tedesco, mentre altri 2 cani sono stati trovati vivi nella proprietà.

Il tecnico della manutenzione che ha scoperto i corpi ha raccontato agli inquirenti che, al suo arrivo, la porta d’ingresso era aperta e che, attraverso una finestra, aveva visto Arakawa a terra, ma non era riuscito ad accedere all’interno. Preoccupato, ha immediatamente contattato i soccorsi.

Indagini in corso

Nonostante l’assenza di segni di violenza, gli investigatori hanno ritenuto la scena “abbastanza sospetta da richiedere un’indagine approfondita“. Un mandato di perquisizione ha permesso di analizzare la casa in cerca di eventuali indizi. La New Mexico Gas Co. ha effettuato controlli sulle tubature, ma non ha rilevato perdite di gas o livelli anomali di monossido di carbonio, che avrebbero potuto causare un avvelenamento accidentale.

I risultati delle autopsie, che potrebbero chiarire le cause del decesso, non erano ancora disponibili nella giornata di ieri.

Gene Hackman, una carriera leggendaria

Gene Hackman ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema, recitando in pellicole di culto come Il braccio violento della legge (1971), che gli è valso il primo Oscar come miglior attore protagonista, Superman, in cui ha interpretato l’arcinemico Lex Luthor, e Gli spietati (1992), che gli ha fatto ottenere il secondo Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista.

Hackman, noto per la sua dedizione alla recitazione più che alla fama, si era ritirato dal cinema nei primi anni 2000, mantenendo un profilo basso e dedicandosi alla scrittura e alla vita privata.

Gene Hackman, il ricordo di Hollywood

La notizia della sua morte ha scatenato un’ondata di cordoglio nel mondo del cinema. Francis Ford Coppola, Clint Eastwood e Bill Murray hanno espresso il loro dolore e il loro rispetto per il talento di Hackman.

“Era un grande attore, una forza della natura“, ha scritto su Instagram Cary Elwes, mentre Steve Toussaint ha ricordato che “tutto ciò che si può imparare sulla recitazione si trova in ogni performance di Hackman“.

Al momento non ci sono certezze sulle cause del decesso, ma i dettagli emersi finora lasciano aperti molti interrogativi. Gli inquirenti attendono ora gli esiti degli esami forensi per cercare di dare una risposta definitiva a questo tragico evento.

