Giornata mondiale delle ragazze e donne nella scienza, Bernini: “possono essere protagoniste del progresso”

“Le Stem sono il motore del progresso e dell’innovazione: le donne possono essere le protagoniste di questo cambiamento. Superare il divario di genere, investendo in queste discipline per un futuro più competitivo e sostenibile, è una priorità“: sono le parole del Ministro Anna Maria Bernini , in occasione della Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza. “Come Ministero dell’Università e della Ricerca, siamo impegnati a garantire che nessun talento resti inespresso. Nonostante i progressi, le barriere culturali e sociali non sono del tutto scomparse“.

Il Ministro rilancia anche la campagna social #ScegliStem, promossa dal Mur insieme a diversi enti di ricerca e università e lanciata proprio oggi. Il video pubblicato raccoglie le testimonianze e le esperienze di tante giovani ricercatrici italiane, che rivolgono un invito alle studentesse a seguire le proprie passioni, inclinazioni e abilità con coraggio e determinazione.

