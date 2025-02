“Golfo d’America”, si alza un polverone: Messico vs Google, possibile una causa legale 

MeteoWeb

Secondo quanto riferito dal presidente Claudia Sheinbaum, il Messico porterà Google in tribunale se insisterà ad usare la dicitura ‘Golfo d’America’ invece di ‘Golfo del Messico’ per gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti. Il presidente messicano ha fatto sapere che il suo governo ha scritto di nuovo al colosso tecnologico statunitense sostenendo che l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump in materia si applica solo alla parte della piattaforma continentale appartenente agli Stati Uniti.

