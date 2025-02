USA, su Google Maps il Golfo del Messico diventa “Gulf of America”

MeteoWeb

Dopo l’annuncio giorni fa, Google ha cambiato il nome del Golfo del Messico in “Gulf of America” per coloro che utilizzano la piattaforma Maps all’interno degli Stati Uniti, sulla scia dell’ordine esecutivo del presidente Donald Trump. Gli utenti al di fuori degli Stati Uniti si continuerà a vedere sia il nome originale che quello nuovo per il Golfo del Messico, come nel caso di altre località contese. “Le persone che utilizzano Maps negli Stati Uniti vedranno ‘Gulf of America’ e le persone in Messico vedranno ‘Gulf of Mexico’. Tutti gli altri vedranno entrambi i nomi“, ha spiegato Google. Il cambiamento, è stato specificato, è in linea con la politica di seguire le designazioni geografiche ufficiali del governo degli Stati Uniti tramite il Geographic Names Information System.

Dopo essere entrato in carica, Trump ha firmato numerosi ordini esecutivi: oltre ad avere cambiato il nome del Golfo del Messico, ha anche ripristinato Mt. McKinley per la vetta più alta d’America.

