La Grecia si prepara al giorno più freddo dell’inverno, quando la tempesta denominata “Coral” porterà temperature gelide e neve in tutto il Paese. I meteorologi locali avvertono che oggi sarà la giornata più fredda, con aria gelida che soffierà dall’Europa nordorientale e dalla regione del Mar Nero. “Sabato sarà il giorno più freddo, con temperature in forte calo“, ha affermato Theodoros Kolydas, direttore del Servizio meteorologico nazionale ellenico (EMY). “Le nevicate non saranno limitate alle zone montuose; anche alcune regioni a bassa quota saranno interessate dalla neve“.

Christina Riga, meteorologa di Mega TV, ha descritto il freddo come “forte” e destinato a persistere fino a lunedì. “Sabato sarà il giorno più freddo di questo inverno, con temperature sotto la soglia delle 10°C nella maggior parte delle zone“, ha affermato. “Il vento gelido farà sentire ancora più freddo“.

Klearchos Marousakis, meteorologo di Open TV, ha affermato che l’ondata di freddo continuerà e che entro lunedì si prevede che la pioggia sostituirà le temperature gelide. Ha aggiunto che la Grecia settentrionale sarà interessata dal freddo più estremo, con temperature che scenderanno tra -8°C e -12°C.

