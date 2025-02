Il terremoto in Sicilia, il Ponte sullo Stretto e l’ennesima gaffe di Nino Cartabellotta: il medico psico-Covid diventa anti-Salvini

MeteoWeb

Altro che “lo dice la scienza“. In realtà è soltanto lotta politica. Parliamo dell’attività di Nino Cartabellotta, medico, presidente della fondazione Gimbe diventato famoso durante la pandemia di Covid-19 quando predicava allarme estremo e lanciava profezie di sventura rispetto ai contagi e alle conseguenze del virus, alimentando vero e proprio terrorismo mediatico. “Eh, ma è uno scienziato, voi siete solo complottisti negazionisti“. Già. Cartabellotta era il braccio destro del governo Conte-Speranza, quello dei lockdown più duri e incomprensibili: contestava ogni voce contraria, anche se scientifica, e ha fortemente sostenuto l’obbligo vaccinale e il green pass, andando a discriminare la popolazione e negare libertà individuali.

Ebbene, Cartabellotta negli anni successivi alla pandemia, finito fuori dai riflettori, ha più volte dimostrato di non avere alcuna credibilità scientifica ma di essere semplicemente un attore politico (non dichiarato bensì mascherato da scienziato). L’ultimo è di ieri. Dopo il terremoto di magnitudo 4.8 nel basso Tirreno, tra le isole Eolie e la costa siciliana tirrenica, il nostro super-esperto ha pubblicato questo tweet imbarazzante anche per un bambino:

Anche i bambini, infatti, sanno che scosse di questo tipo in Sicilia si verificano in continuazione. Nessuna “ribellione della natura“, quindi. E’ semplicemente la normalità. E anche i bambini, inoltre, sanno che il Ponte sullo Stretto regge a qualsiasi terremoto, anche molto più forte di questo, come dimostrano i dati del progetto, gli studi degli esperti dell’INGV e la tenuta di tutti gli altri ponti del mondo in zone molto più sismiche dell’Italia (dal Giappone alla California fino alla vicina Turchia).

Cartabellotta, invece, fa lotta politica contro Salvini, che ha risposto per le rime: “Onnisciente questo ‘scienziato’, dal Covid ai terremoti in un attimo. Post disgustoso, lascio a voi ogni commento“.

