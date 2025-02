Incendio divampa in Giappone: 80 edifici distrutti, un morto

MeteoWeb

Un vasto incendio boschivo ha danneggiato oltre 80 edifici e costretto all’evacuazione centinaia di residenti in Giappone. Almeno una persona è morta, secondo quanto hanno riportato le autorità locali. Elicotteri militari sono stati mobilitati per cercare di spegnere le fiamme che divampano nelle aree boschive di Ofunato, nella regione settentrionale di Iwate. “Un corpo bruciato è stato scoperto e trasferito in una vicina stazione di polizia“, ha dichiarato un funzionario della polizia locale.

