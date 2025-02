Incidente aereo in Alaska, “nessun sopravvissuto”

MeteoWeb

Non ci sono sopravvissuti nell’incidente aereo avvenuto in Alaska. La Guardia costiera statunitense ha reso noto di aver ritrovato il relitto del Bering Air Caravan a circa 55 km da Nome: all’interno sono stati individuati “3 corpi senza vita” ma si ritiene che ci siano anche i cadaveri delle altre 7 persone, “al momento non raggiungibili a causa delle condizioni dell’aereo“. L’aereo privato, con 9 passeggeri e un pilota a bordo, è stato segnalato in ritardo giovedì sulla tratta da Unalakleet a Nome.

