Incidente aereo Philadelphia, una vittima anche a terra e 19 feriti

Oltre alle sei persone a bordo dell’aereo che si è schiantato su un quartiere di Philadelphia, un’altra persona è morta a terra. Lo ha annunciato il sindaco della città Cherelle Parker, precisando che la vittima si trovava all’interno di un’auto. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, ha aggiunto il sindaco, chiarendo che ‘‘non si tratta di un dato definitivo e le indagini sono in corso”. L’incidente ha visto un aereo ambulanza con a bordo sei persone di nazionalità messicana precipitare nei pressi del Roosevelt Mall, nella zona nordorientale della capitale della Pennsylvania. L’impatto ha provocato danni in una zona densamente abitata della citta’, colpendo auto e abitazioni.

L’aereo era decollato dall’aeroporto di Northeast Philadelphia intorno alle 18:10 locali, ma è rimasto in volo per meno di un minuto prima di schiantarsi all’incrocio tra Cottman e Bustleton Avenue. A bordo del velivolo viaggiavano una madre con la figlia, un medico, un paramedico, il pilota e il co-pilota. La bambina aveva ricevuto cure a Filadelfia per una grave patologia e stava tornando in Messico insieme alla madre.

L’Autorità federale per l’aviazione (FAA) ha riferito che il volo era diretto all’aeroporto Springfield-Branson, nel Missouri, per poi proseguire verso Tijuana. Inizialmente l’agenzia aveva indicato la presenza di soli due passeggeri a bordo, ma il bilancio è stato successivamente aggiornato. La FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato intanto un’indagine per chiarire le cause del disastro. Secondo l’audio delle comunicazioni con la torre di controllo, l’aereo sarebbe scomparso dai radar poco dopo il decollo e le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

