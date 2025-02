Tragedia a Philadelphia: jet ambulanza si schianta in un quartiere residenziale, case in fiamme | VIDEO

MeteoWeb

Un jet ambulanza Learjet 55, con a bordo una bambina malata, sua madre e 4 membri dell’equipaggio, si è schiantato venerdì sera in un quartiere di Philadelphia poco dopo il decollo, causando una violenta esplosione che ha coinvolto diverse abitazioni. La compagnia Jet Rescue Air Ambulance, operatrice dell’aereo, ha dichiarato in un comunicato di non poter confermare la presenza di sopravvissuti.

Secondo le prime informazioni, tutti e 6 i passeggeri erano di nazionalità messicana. La bambina era stata curata a Philadelphia per una grave condizione medica e stava tornando a casa. Il volo avrebbe dovuto fare scalo in Missouri prima di raggiungere la destinazione finale, Tijuana. Il portavoce della compagnia, Shai Gold, ha sottolineato che l’equipaggio era esperto e sottoposto a un rigoroso addestramento per gestire missioni critiche come questa.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato in conferenza stampa che si prevedono vittime nell’incidente aereo, definendolo una “terribile tragedia“. Tuttavia, non è stato ancora confermato se vi siano state vittime a terra.

Il Learjet 55, registrato in Messico e operato dalla compagnia Jet Rescue, ha perso il contatto radar pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Northeast Philadelphia alle 18:06, raggiungendo un’altitudine massima di 1.600 piedi (487 metri) prima di precipitare. Un video di una telecamera di sicurezza ha immortalato il momento dell’impatto, mostrando il velivolo trasformarsi in una palla di fuoco.

L’incidente si è verificato vicino al Roosevelt Mall, un centro commerciale molto frequentato nel quartiere densamente popolato di Rhawnhurst. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, bloccando le strade circostanti per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio.

Questo tragico evento segue di appena 2 giorni un altro disastro aereo negli Stati Uniti: mercoledì notte un aereo di linea della American Airlines con 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio si è scontrato in volo con un elicottero militare nei cieli di Washington, D.C., causando la morte di tutti gli occupanti.

Non è la prima volta che Jet Rescue è coinvolta in un incidente fatale. Nel 2023, cinque membri dell’equipaggio persero la vita quando un aereo della compagnia uscì di pista e si schiantò su una collina nello stato messicano di Morelos.

L’ente federale per l’aviazione (FAA) ha annunciato che l’indagine sarà condotta dal National Transportation Safety Board (NTSB), i cui investigatori sono già sul posto per raccogliere prove e determinare le cause dell’incidente.

Il presidente Donald Trump ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social media, definendo l’incidente “una tragedia che ha portato via vite innocenti“.

