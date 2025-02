Incidente aereo a Toronto, il bilancio sale a 18 feriti

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio dell’incidente aereo Delta Airlines, in cui il velivolo si è capovolto durante l’atterraggio sulla pista dell’aeroporto canadese di Toronto. Diciotto i feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Al momento dell’incidente la pista era ricoperta da un sottile strato di neve. Il volo, operato dalla Endeavor Air con un aereo Bombardier CRJ900 e con 80 persone a bordo, era in arrivo da Minneapolis, nello Stato americano del Minnesota. Non sono ancora note le cause dell’incidente.

