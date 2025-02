Incidente aereo a Toronto: volo Delta si schianta durante l’atterraggio

MeteoWeb

Incidente aereo a Toronto. Il volo Delta Air Lines DL4819 da Minneapolis a Toronto è stato coinvolto in un incidente all’aeroporto internazionale Toronto-Pearson, secondo quanto riferiscono i media locali. L’incidente è avvenuto durante l’atterraggio. Secondo i testimoni che hanno postato su X, l’aereo giace a terra capovolto. Si sostiene che l’aereo abbia una capacità compresa tra 70 e 90 posti. La Peel Regional Police ha annunciato di essere intervenuta in seguito a un incidente all’aeroporto Pearson.

I paramedici hanno confermato a CP24 che fino a otto persone sono rimaste ferite. Una persona è stata classificata come “grave con ferite non pericolose per la vita” e sette persone hanno riportato ferite da moderate a lievi, ha detto la Polizia. I funzionari dell’aeroporto hanno dichiarato che “tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati identificati”. La “maggior parte” dei passeggeri a bordo sono usciti dall’aereo.

Tutte le piste dell’aeroporto di Toronto sono chiuse in seguito all’incidente al volo Delta. L’incidente si è verificato mentre sulla zona insiste una forte tempesta di neve.

Quello di Toronto è il secondo incidente che coinvolge un volo commerciale americano dal 29 gennaio, quando un elicottero militare Black Hawk si è scontrato con l’aereo dell’American Airlines vicino al Ronald Reagan National Airport di Washington. Tutte le 67 persone a bordo dei due velivoli sono morte.

